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Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу своих шансов победить до конца сезона

Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу своих шансов победить до конца сезона
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при США поделился мнением о шансах побороться за победу в ходе оставшейся части сезона «Королевских гонок». Хэмилтон с начала сезона пока не выиграл ни одного Гран-при.

«Смогу ли победить до конца сезона? Я думаю, нам действительно нужно быть реалистами. Автомобиль «Ред Булл» был самым быстрым в течение всего года. У них по-прежнему самая быстрая машина. Знаете, мы находимся в том положении, в котором находимся, благодаря надёжности. Конечно, было здорово стартовать третьим и иметь шансы на то, чтобы бороться, но из-за отсутствия истинного темпа они опережали нас в ходе всего уикенда. И то же самое будет в следующих трёх гонках. Так что даже если с кем-нибудь и случится что-то экстраординарное, то крайне маловероятно, что у нас будет достаточный темп, чтобы конкурировать с ними. Но мы будем делать всё, что в наших силах», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:

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