Леклер рассказал о слабых сторонах «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в каких компонентах итальянская команда должна прибавить, чтобы полноценно бороться с «Ред Булл» за победу в чемпионате.
«Честно говоря, я думаю, что нам нужно улучшить воскресные результаты. Есть множество вещей, которые нужно исправить: выбор шин, коммуникация, стратегия, надёжность. Всё это нужно улучшить, просто чтобы стать более сильной командой в воскресенье и завершить уикенд наилучшим образом, потому что в субботу мы часто были очень сильны, но в самих гонках иногда всё разваливалось.
Это постоянная работа, которую мы ведём. Мы действительно становимся лучше. Я думаю, мы видели это в текущем году в некоторых гонках, мы были очень хороши в выборе шин. Единственное, что нам нужно сделать, это научиться принимать правильные решения в специфических ситуациях. Как в Японии, в воскресенье было немного прохладнее и шёл дождь. И тогда, когда ситуация немного неожиданная, мы, вероятно, не так хороши, как «Ред Булл», так что над этим нам нужно работать», — приводит слова Леклера Racingnews365.
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