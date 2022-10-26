«Ауди» объявила о сотрудничестве с «Заубером»
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Немецкий автопроизводитель «Ауди» анонсировал начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Соответствующий пост появился в социальных сетях компании. Кооперация начнётся с сезона-2026.
Напомним, перед Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 «Ауди» официально сообщила, что войдёт в «Королевские гонки» в 2026 году в качестве поставщика двигателей.
Ранее сообщалось, что «Ауди» может выкупить 75% акций «Заубера». Кроме того, руководитель проекта «Ауди» в Формуле-1 говорил, что компания желает одержать победу в течение трёх лет после прихода в чемпионат. Говорил он также о желании поработать с Карлосом Сайнсом, который в настоящий момент выступает за «Феррари».
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