В «Заубере» сделали заявление о сотрудничестве с «Ауди»
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Председатель правления «Заубера» Финн Раузинг дал комментарий после анонса о сотрудничестве с немецким автопроизводителем «Ауди». Он был сделан сегодня, 26 октября. Кооперация начнётся с сезона-2026.
«Ауди» — лучший партнёр для Sauber Group. Очевидно, что обе компании разделяют одни и те же ценности. У каждого из нас схожее видение. С нетерпением ожидаем реализации наших общих целей в рамках крепкого и успешного партнёрства», — приводит слова Раузинга пресс-служба «Ауди».
Напомним, перед Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 «Ауди» официально сообщила, что войдёт в «Королевские гонки» в 2026 году в качестве поставщика двигателей.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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