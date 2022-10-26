Джин Хаас ответил на вопрос, виновата ли команда в неудачном выступлении Шумахера в США
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Джин Хаас, владелец американской команды Формулы-1 «Хаас», ответил на вопрос журналистов о том, виноват ли гоночный коллектив в неудачном выступлении Мика Шумахера на Гран-при США в Остине.
«Когда Мик и Кевин приехали на пит-стоп, они оба получили одинаковые шины. Когда Мик выехал после пит-стопа, то он оказался в составе группы машин и держался рядом с ними, в то время как Магнуссен отстал, чтобы поберечь шины. А вот Мик их износил.
Магнуссен смог проехать 37 кругов на «медиуме», чего не смог сделать никто другой, и именно поэтому ему удалось в итоге заработать несколько очков», — приводит слова Хааса Racingnews365.
Напомним, Мик Шумахер пришёл на финиш 14-м. Кевин Магнуссен занял восьмое место.
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