Джин Хаас ответил на вопрос, виновата ли команда в неудачном выступлении Шумахера в США

Джин Хаас, владелец американской команды Формулы-1 «Хаас», ответил на вопрос журналистов о том, виноват ли гоночный коллектив в неудачном выступлении Мика Шумахера на Гран-при США в Остине.

«Когда Мик и Кевин приехали на пит-стоп, они оба получили одинаковые шины. Когда Мик выехал после пит-стопа, то он оказался в составе группы машин и держался рядом с ними, в то время как Магнуссен отстал, чтобы поберечь шины. А вот Мик их износил.

Магнуссен смог проехать 37 кругов на «медиуме», чего не смог сделать никто другой, и именно поэтому ему удалось в итоге заработать несколько очков», — приводит слова Хааса Racingnews365.

Напомним, Мик Шумахер пришёл на финиш 14-м. Кевин Магнуссен занял восьмое место.