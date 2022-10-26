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Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о планах сняться в фильме о Формуле-1

Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о планах сняться в фильме о Формуле-1
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что пока в его планах не значатся съёмки в фильме о Формуле-1, хотя в будущем они возможны. Ранее стало известно, что Льюис создал продюсерскую компанию. По словам британца, он очень любит кино и в свободное время регулярно смотрит фильмы.

«Мог бы я сняться в фильме о Формуле-1? Я не планирую этого делать. Не могу сказать, что это невозможно, но в данный момент я наслаждаюсь уроками, которые получаю в фоновом режиме от работы с Джозефом Косински, командой сценаристов и Брэдом Питтом», — приводит слова Хэмилтона Deadline.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

Ранее Хэмилтон рассказал о работе с Брэдом Питтом над фильмом о Формуле-1.

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