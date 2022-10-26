Льюис Хэмилтон рассказал о планах после ухода из Формулы-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о планах после завершения карьеры в автоспорте.
«Моё основное внимание и моя основная работа по-прежнему обращены в сторону автогонок. Мне 37 лет. Я очень сосредоточен на своём здоровье: на теле, уме и душевном состоянии. Я хорошо знаком с великими спортсменами, которые, как и я, проводят всю карьеру, сосредоточившись на своём виде спорта.
Я разговаривал с людьми, которые говорили: «Послушай, когда я закончил, всё рухнуло. Я не был готов заниматься чем-то другим. У меня не было времени, чтобы научиться каким-либо другим ремёслам, освоить другие навыки». Поэтому, когда я перестану участвовать в гонках, — чего я не планирую делать в ближайшее время — я хочу, чтобы всё прошло гладко. Я хочу иметь возможность двигаться дальше, чтобы полностью сосредоточиться на работе с продюсерской компанией и быть в состоянии работать на том же уровне, к которому привык», — приводит слова Хэмилтона Deadline.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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