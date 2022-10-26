Альбукерке обратился с вопросом к ФИА после штрафа Алонсо на Гран-при США
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Знаменитый португальский гонщик Филипе Альбукерке разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о решении ФИА выписать пилоту «Альпин» Фернандо Алонсо 30-секундный штраф на Гран-при США. В результате санкций Фернандо опустился с седьмого на 15-е место в гонке. Альбукерке передал ответ делегата ФИА, а затем дал свой комментарий.
«Делегат ФИА: «Шатающееся зеркало создавало опасность, оно могло оторваться и попасть в другого гонщика, причинив ему травму». 30-секундный штраф.
Допустим, мы согласны с этим. Тогда почему вы позволили ему провести всю гонку? Вы рискуете жизнью гонщика, хотя у вас было 34 попытки изменить это», — написал Альбукерке.
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