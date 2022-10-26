Хэмилтон рассказал о советах от создателя «Звёздных войн» Джорджа Лукаса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о советах, которые получил от американских продюсеров Джеффри Катценберга (продюсировал фильм «Шрэк») и Джорджа Лукаса («Звёздные войны»). Ранее стало известно, что Хэмилтон создал продюсерскую компанию. По словам британца, он очень любит кино и в свободное время регулярно смотрит фильмы.
«Мне очень повезло, что я хорошо знаком с Джеффри. Он очень позитивный человек, которому небезразлично то, что он делает. Он сказал мне, что, если у меня возникнут какие-либо вопросы, его двери всегда открыты.
Советы давал и Джордж Лукас. Я хотел узнать, на чём лучше сосредоточиться, узнать о подводных камнях, о том, как найти единомышленников. И они оба порекомендовали мне хороших людей для работы, а также сообщили несколько маршрутов, по которым я мог бы пойти», — приводит слова Хэмилтона Deadline.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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