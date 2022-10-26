Перес — о возможной помощи на Гран-при Мексики: мне не нужны подарки
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о возможности помощи Макса Ферстаппена на домашнем для Чеко Гран-при в Мексике.
«Мне не нужны подарки, я всего добивался эти годы без поблажек. В конце концов, я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли сосредоточены на работе и том, чтобы провести идеальный уикенд, стремясь к победе.
Конечно, как команда мы выложимся на максимум и сделаем всё возможное. Если возникнет ситуация, при которой Макс сможет мне помочь, он сделает это без колебаний. Самое важное для нас, как бы то ни было, продолжить серию победных гонок и завершить сезон на высочайшей ноте. Если я смогу занять второе место в личном зачёте, то будет просто отлично», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.
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