Перес — о возможной помощи на Гран-при Мексики: мне не нужны подарки

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о возможности помощи Макса Ферстаппена на домашнем для Чеко Гран-при в Мексике.



«Мне не нужны подарки, я всего добивался эти годы без поблажек. В конце концов, я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли сосредоточены на работе и том, чтобы провести идеальный уикенд, стремясь к победе.



Конечно, как команда мы выложимся на максимум и сделаем всё возможное. Если возникнет ситуация, при которой Макс сможет мне помочь, он сделает это без колебаний. Самое важное для нас, как бы то ни было, продолжить серию победных гонок и завершить сезон на высочайшей ноте. Если я смогу занять второе место в личном зачёте, то будет просто отлично», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.

Новость по теме Магнуссен одним словом отреагировал на то, что Переса не заставили заехать в боксы