В «Мерседесе» собираются использовать крыло, признанное не соответствующим регламенту

Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что команда собирается использовать новое переднее крыло на Гран-при Мексики. Ранее сообщалось, что эта деталь была признана не соответствующей регламенту.



«Причина, по которой мы не использовали новое крыло в Остине, заключалась в том, что у нас была только одна деталь. Так что если бы мы повредили крыло в квалификации, то машина, на которой оно было установлено, была бы вынуждена стартовать позади. Кроме того, у нас не было времени на оценку работы новинки в пятницу из-за шинных тестов во второй тренировке.



Мы привезём новые детали в Мексику, проверим их в пятницу, и если всё будет работать, как ожидалось, то мы собираемся использовать новое крыло в гонке», — приводит слова Шовлина The Race.

Напомним, на обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.