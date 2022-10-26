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Расписание трансляций Гран-при Мексики Формулы-1 2022 года

Расписание трансляций Гран-при Мексики Формулы-1 2022 года
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С 28 по 30 октября на «Автодроме имени братьев Родригес» состоится Гран-при Мексики Формулы-1.

Все заезды в Мексике будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то посмотреть гонки Формулы-1 на территории РФ официально нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Мексике

Пт, 28 октября

21:00 — первая тренировка Гран-при Мексики Формулы-1
00:00 — вторая тренировка Гран-при Мексики Формулы-1

Сб, 29 октября

20:00 — третья тренировка Гран-при Мексики Формулы-1
23:00 — квалификация Гран-при Мексики Формулы-1

Вс, 30 октября

23:00 — Гран-при Мексики, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Мексике.

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