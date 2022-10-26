Палоу: за победу в зимней серии в Таиланде дают больше очков суперлицензии, чем за IndyCar

Чемпион IndyCar 2021 года Алекс Палоу высказался о системе начисления очков суперлицензии.
«Смог ли я доказать что-то своим выступлением в тренировке? Возможно. Но я не думаю, что это изменит ситуацию. У меня есть суперлицензия, я доволен. Так что мне лично без разницы, что будет дальше. Но это и правда несправедливо, что за выступления в некоторых гоночных сериях дают слишком мало очков. Например, у Пато О'Уорда нет суперлицензии, но в этом сезоне он финишировал третьим, в прошлом сезоне был четвёртым, а в позапрошлом – пятым. Логично, что парень, сражающийся с пилотами, у которых 10–15 лет выступлений в чемпионате, способен ездить в Формуле-1.
ФИА хочет проводить своих пилотов через европейские чемпионаты, и я понимаю это. Сейчас можно заработать больше очков в суперлицензию, выиграв какую-нибудь зимнюю серию в Таиланде, чем став пятым в IndyCar. Я не знаю, справедливо ли это», — приводит слова Палоу GPFans.
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