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Ральф Шумахер: из-за ограничения бюджетов соперникам будет сложнее догнать «Ред Булл»

Ральф Шумахер: из-за ограничения бюджетов соперникам будет сложнее догнать «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что соперникам будет сложно догнать «Ред Булл» в условиях ограничения бюджетов.

«В «Ред Булл» вполне могут начать новую эру. И для Формулы-1 это может стать проблемой, поскольку в условиях действия ограничения бюджетов другим командам будет сложнее догнать команду, которая уже укрепила лидерство. Но я надеюсь, что в следующем сезоне «Феррари» сможет существенно усложнить жизнь «Ред Булл», да и «Мерседес» снова прибавляет. Но да, в следующем сезоне фаворитом будет снова австрийская команда», — приводит слова Ральфа Шумахера GPToday.

Напомним, на Гран-при Японии Макс Ферстаппен досрочно завоевал свой второй титул чемпиона мира. «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов на Гран-при США в минувшие выходные.

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