Баттон: обгон Феттелем Магнуссена — один из лучших, что я когда-либо видел

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением об обгоне Себастьяном Феттелем Кевина Магнуссена на последнем круге Гран-при США.



«В правильной ситуации и при условии, что болид позволяет, Феттель может быть очень хорош. Его обгон Кевина Магнуссена был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть я не об этой гонке, а вообще об истории Формулы-1.



Решиться на такой обгон может только смелый пилот, на такой скорости обогнать соперника по внешней траектории. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты улетишь в барьер на высокой скорости. Так что да, это было впечатляюще. Понятно, почему Себастьян был рад так, словно он только что выиграл гонку. Адреналин в такие моменты тебя просто переполняет», — приводит слова Баттона F1i.