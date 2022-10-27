Фиттипальди: рассматриваю возможность сесть за руль как собеседование на работу

Резервист «Хааса» Пьетро Фиттипальди поделился ожиданиями от выступления в пятничной тренировке Гран-при Мексики.
«Это отличная возможность, ведь существует огромная разница между пилотированием во время тестов и в тренировке во время гоночного уикенда. Я хотел бы хорошо проделать свою работу ради команды. Я в первый раз сяду за руль машины Формулы-1 в Мексике. Хочу выполнить всю запланированную программу и эффективно провести сессию.
В четверг мы с командой обсудим план работы и цели. Задачи могут быть разными — как квалификационный темп, так и гоночная работа с полными баками. Посмотрим на приоритеты команды, но я постараюсь сделать свою работу как можно лучше.
Моя цель — показать команде, на что я способен. Каждый раз, когда я могу сесть за руль машины Формулы-1, я рассматриваю это как собеседование на работу. Нужно по максимуму выкладываться», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба команды.
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