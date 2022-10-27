Мик Шумахер: надеюсь, мы сможем заработать очки в Мексике
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики. По словам немца, он рассчитывает побороться за очки в предстоящей гонке.
«В прошлом сезоне я впервые выступал в Мексике в роли пилота Формулы-1, что мне запомнилось. Нужно привыкать к разреженному воздуху на большой высоте, но в итоге всё сложилось неплохо. У меня хорошие впечатления от прошлогоднего Гран-при, так что я с нетерпением жду продолжения.
Сейчас сложно сказать, как изменится эффективность аэродинамики и мощность двигателя из-за высокогорья. В прошлом году у нас не было проблем с надёжностью, надеюсь, всё будет в порядке и мы сможем получить несколько очков», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба команды.
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