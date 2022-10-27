Феттель заверил, что не испытывает проблем с мотивацией перед последними гонками в карьере

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики, который пройдёт в ближайший уик-энд.
«Атмосфера в Мехико всегда была наэлектризованной и мне всегда нравилось приезжать сюда. В последних нескольких гонках нам удалось добиться хороших результатов, так что задача команды занять шестое место в Кубке конструкторов начинает выглядеть всё более реалистичной. Перед тремя последними гонками карьере я не испытываю проблем с мотивацией и стараюсь выйти на новый уровень. С той формой, которую мы демонстрировали в последних гонках, думаю, мы способны это сделать», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
За три гонки до окончания сезона Себастьян Феттель с 36 очками располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов. «Астон Мартин» уступает три очка «Альфа Ромео» в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов.
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