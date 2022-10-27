В «Альфа Ромео прокомментировали неудачную серию из 10 гонок

Директор «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу неудачной серии команды из 10 гонок. За это время она набрала всего 1 очко.

«Мы, несомненно, ожидали большего от прошедшего уикенда: гоночный темп был многообещающим, и казалось, что очки находятся в пределах досягаемости для нас, но в итоге всё пошло не по нашему сценарию.



Сразу после возвращения мы должны продолжить работу над нашими выступлениями, которые улучшились после модернизации, которую мы провели в Японии и Остине.



Мы знаем, что у наших машин есть потенциал для попадания в зону очков, и это должно стать нашей целью в преддверии следующего уик-энда — поставить себя в благоприятное положение, чтобы прервать неудачную серию, включиться в борьбу за очки и обеспечить себе шестое место в чемпионате», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

В Кубке Конструкторов «Альфа Ромео» идёт на шестом месте, имея в своём активе 52 очка. У «Астон Мартин», который идёт седьмым, 51 очко. За последние три Гран-при команда набрала 26 очков.