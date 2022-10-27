Хэмилтон: мы продлим контракт с «Мерседесом»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что подпишет новый контракт с «Мерседесом».



«Буду ли я пилотом, когда мне исполнится 40 лет? Возможно. Мы обязательно продлим контракт с «Мерседесом». В ближайшие два месяца мы сядем за переговоры. Я в команде с 13 лет. Это моя семья. Вместе мы прошли и огонь, и воду. Они были со мной, когда меня исключили школы, поддерживали после случившегося в сезоне-2020. Команда была рядом во время взлётов и падений.



Я верю в них и в людей, которые там работают. Поэтому хочу быть лучшим партнёром по команде. Уверен, что мы способны сделать «Мерседес» сильнее и лучше, и я хочу быть частью этого», — поделился Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport.



Напомним, что действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.