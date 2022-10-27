Хэмилтон рассказал, думал ли о завершении карьеры после скандала в Абу-Даби

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, думал ли он об уходе после скандальной концовки сезона-2021 в Абу-Даби, когда Макс Ферстаппен выиграл решающую гонку и чемпионский титул.
«Кажется, что прошли годы. Это было душераздирающе. Думал ли я уйти тогда? Я не из тех, кто так просто сдаётся.
Было действительно трудно принять то, что спорт допускает подобные ситуации. Вы зависите от многих людей и рассчитываете, что каждый хорошо сделает свою работу. Когда результат чемпионата мира, над которым работало так много людей, зависит от одного человека, это тяжело принять. Можно проиграть из-за своих или командных ошибок, но не таким образом. Я много времени проводил с семьёй. Это лучший процесс исцеления, и он давал силы сопротивляться. Без этого я бы провалился в яму», — признался Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport.
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