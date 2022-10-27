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Хэмилтон ответил, испытал ли бы он радость, если бы Ферстаппена лишили титула

Хэмилтон ответил, испытал ли бы он радость, если бы Ферстаппена лишили титула
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможном наказании «Ред Булл» за превышение лимита расходов в 2021 году.

Сообщалось, что правила позволяют ФИА снять часть баллов с команды или пилота. Такое решение могло бы привести к тому, что Хэмилтон был бы признан чемпионом сезона-2021.

«Был бы я доволен таким решением и титулом? Нет. Я сам знаю, чего мы добились как команда и как мы это сделали. Мы отдали всё и я этим горжусь. Всё это уже произошло, я не хочу жить прошлым. В 2007 году у меня был такой опыт. Это приводило к бессонным ночам и давало отрицательную энергию. Это шаг назад. Я больше не позволю этому влиять на меня. В любом случае я ничего не могу изменить. Тогда я отдал всё, и готов сделать это снова», — сказал Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport.

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