Ральф Шумахер: «Хаас» понимает, что альтернативы Мику нет

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что у «Хааса» нет альтернативы Мику Шумахеру и команда будет продлевать контракт с немецким гонщиком.
«Мик делает всё, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2023 году. Думаю, Гюнтер Штайнер и Джин Хаас тоже понимают, что у них нет альтернативы. Даниэль Риккардо — не вариант, а Хюлькенберг двигается к завершению карьеры. У Мика же большой потенциал, который ещё нужно раскрыть. Так что альтернативы нет.
Конечно, есть вариант стать запасным пилотом в одной из команд, а потом вернуться. Но для развития ему будет лучше выступать в Формуле-1. Стабильность важна для обеих сторон. В 2023 году можно пожинать плоды и праздновать большие успехи», — приводит слова Шумахера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что место Мика Шумахера может занять резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг. При этом «Хаас» ведёт переговоры и с Шумахером.
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