Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: «Хаас» понимает, что альтернативы Мику нет

Ральф Шумахер: «Хаас» понимает, что альтернативы Мику нет
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что у «Хааса» нет альтернативы Мику Шумахеру и команда будет продлевать контракт с немецким гонщиком.

«Мик делает всё, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2023 году. Думаю, Гюнтер Штайнер и Джин Хаас тоже понимают, что у них нет альтернативы. Даниэль Риккардо — не вариант, а Хюлькенберг двигается к завершению карьеры. У Мика же большой потенциал, который ещё нужно раскрыть. Так что альтернативы нет.

Конечно, есть вариант стать запасным пилотом в одной из команд, а потом вернуться. Но для развития ему будет лучше выступать в Формуле-1. Стабильность важна для обеих сторон. В 2023 году можно пожинать плоды и праздновать большие успехи», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что место Мика Шумахера может занять резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг. При этом «Хаас» ведёт переговоры и с Шумахером.

Американцы топят Шумахера гонка за гонкой — и при этом требуют от него очков. Где логика? Американцы топят Шумахера гонка за гонкой — и при этом требуют от него очков. Где логика?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022