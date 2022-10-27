«Мне интересен IndyCar». Боттас — о продолжении карьеры гонщика после Ф-1

Финн Валттери Боттас заявил, что он заинтересован в потенциальном переходе в IndyCar после завершения карьеры гонщика Гран-при в Формуле-1.

«Возможно, я буду гоняться в США в будущем. IndyCar мне интересен, трассы хорошие, а гонки получаются действительно захватывающими», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

В последние годы в серии IndyCar участвовали Ромен Грожан, Маркус Эрикссон и (на одну гонку в 2021 году) Кевин Магнуссен. Грожан завоевал несколько подиумов, а Эрикссон одержал пару побед, в том числе в гонке Indy 500 в 2022 году, и был одним из претендентов на титул.