«Мне интересен IndyCar». Боттас — о продолжении карьеры гонщика после Ф-1
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Финн Валттери Боттас заявил, что он заинтересован в потенциальном переходе в IndyCar после завершения карьеры гонщика Гран-при в Формуле-1.
«Возможно, я буду гоняться в США в будущем. IndyCar мне интересен, трассы хорошие, а гонки получаются действительно захватывающими», — приводит слова Боттаса Racingnews365.
В последние годы в серии IndyCar участвовали Ромен Грожан, Маркус Эрикссон и (на одну гонку в 2021 году) Кевин Магнуссен. Грожан завоевал несколько подиумов, а Эрикссон одержал пару побед, в том числе в гонке Indy 500 в 2022 году, и был одним из претендентов на титул.
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