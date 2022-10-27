Хэмилтон ответил, считает ли, что скандал в Абу-Даби возник из-за предвзятости к нему

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, был ли, по его мнению, скандал в Абу-Даби в конце 2021 года связан с его личностью.
«Было ли то решение принято специально, чтобы увидеть другого чемпиона? Не знаю. Это было достаточно давно. Я думаю, что просто были приняты неправильные решения. В этом было замешано много сторон, люди шептались. Но я не чувствую, что это было нацелено на меня», — рассказал Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport.
Льюис Хэмилтон проиграл последнюю гонку в Абу-Даби в сезоне-2021 из-за решения гоночного директора возобновить гонку на заключительном круге. Чемпионом мира стал Макс Ферстаппен, для которого это был первый титул.
Ранее Хэмилтон признался, что не думал о завершении карьеры после Абу-Даби.
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