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Хорнер: Матешиц заложил прочный фундамент на будущее «Ред Булл»

Хорнер: Матешиц заложил прочный фундамент на будущее «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что, несмотря на смерть владельца компании Дитриха Матешица, у команды долгосрочное будущее.

«У нас сейчас всё готово на будущее. Он заложил прочный фундамент на будущее. В 2026 году мы станем производителями двигателей, соберём последний кусочек пазпа, а Матешиц обладал тем видением, которое позволило сделать это.

Мы будем работать над двигателями с тем же настроем, с которым мы создавали шасси, с его настроем. Это его видение, он был вовлечён вплоть до последней недели. Он одобрил план Red Bull Powertrains, обеспечил долгосрочное будущее команды. «Ред Булл» сейчас в хорошем положении на долгие, долгие годы вперёд», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

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