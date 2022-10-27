Хорнер: Матешиц заложил прочный фундамент на будущее «Ред Булл»
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что, несмотря на смерть владельца компании Дитриха Матешица, у команды долгосрочное будущее.
«У нас сейчас всё готово на будущее. Он заложил прочный фундамент на будущее. В 2026 году мы станем производителями двигателей, соберём последний кусочек пазпа, а Матешиц обладал тем видением, которое позволило сделать это.
Мы будем работать над двигателями с тем же настроем, с которым мы создавали шасси, с его настроем. Это его видение, он был вовлечён вплоть до последней недели. Он одобрил план Red Bull Powertrains, обеспечил долгосрочное будущее команды. «Ред Булл» сейчас в хорошем положении на долгие, долгие годы вперёд», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
17:45
-
17:41
-
16:41
-
16:08
-
14:17
-
12:31
-
11:22
-
10:51
-
10:18
-
09:56
-
00:54
-
00:50
-
00:01
- 26 октября 2022
-
22:52
-
22:48
-
21:53
-
21:47
-
20:53
-
20:48
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
18:52
-
18:49
-
17:43
-
17:39
-
16:52
-
15:47
-
15:08
-
14:08
-
13:33
-
12:33
-
12:23
-
12:19
-
11:56
Партнерский контент