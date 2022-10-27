Ферстаппен ответил на вопрос, будет ли он помогать Пересу выиграть Гран-при Мексики
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Пилот «Ред Булл» двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен ответил на вопрос, станет ли он помогать Серхио Пересу выиграть домашний для него Гран-при Мексики.
«Он знает, что сделать, чтобы финишировать вторым в сезоне, — ему нужно быть впереди Шарля. Как команда мы всегда стараемся занять первое и второе места, а как пилот я хочу выигрывать как можно больше гонок.
Что будет, если я буду лидировать на последнем круге Гран-при Мексики, а Перес будет вторым? Тогда я выиграю. В этом случае Серхио всё равно окажется впереди Шарля Леклера, а это всё, что ему нужно. В любом случае сначала мы должны оказаться конкурентоспособными в Мексике, в чём мы пока не уверены», — приводит слова Макса Ферстаппена AS.
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