Хэмилтон ответил, важно ли для него закончить сезон впереди Расселла

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о сражении с напарником Джорджем Расселлом.



«Я перепробовал все возможные настройки. Я занимался этим с начала года. Было бы здорово показывать максимум и каждые выходные приносить наилучший результат, но я, скорее, переключился на решение проблем. Я жертвовал одной или несколькими сессиями ради сбора данных и информации, чтобы на базе команды было больше понимания, что именно происходит. Но в итоге это сдерживало нас на многих гонках.



Это необычный сезон. Джордж показывает прекрасные выступления, у меня нет с этим никаких проблем. Я не сталкиваюсь с какими-то трудностями за пределами трассы. Да, Джордж и его бригада не экспериментируют так же, как я, но я в команде очень давно. Я провожу долгие обсуждения с людьми, с которыми сотрудничаю уже 10 лет. Джордж здесь первый сезон, так что он просто делает свою работу на максимум.



Если Расселл закончит сезон впереди меня, у меня не будет каких-то особых чувств. Мы не сражаемся за чемпионат, мы находимся на четвёртом и шестом местах. Будь мы первым и вторым, ситуация была бы другой», — приводит слова Хэмилтона The Race.