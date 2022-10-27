Хэмилтон ответил, важно ли для него закончить сезон впереди Расселла

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о сражении с напарником Джорджем Расселлом.
«Я перепробовал все возможные настройки. Я занимался этим с начала года. Было бы здорово показывать максимум и каждые выходные приносить наилучший результат, но я, скорее, переключился на решение проблем. Я жертвовал одной или несколькими сессиями ради сбора данных и информации, чтобы на базе команды было больше понимания, что именно происходит. Но в итоге это сдерживало нас на многих гонках.
Это необычный сезон. Джордж показывает прекрасные выступления, у меня нет с этим никаких проблем. Я не сталкиваюсь с какими-то трудностями за пределами трассы. Да, Джордж и его бригада не экспериментируют так же, как я, но я в команде очень давно. Я провожу долгие обсуждения с людьми, с которыми сотрудничаю уже 10 лет. Джордж здесь первый сезон, так что он просто делает свою работу на максимум.
Если Расселл закончит сезон впереди меня, у меня не будет каких-то особых чувств. Мы не сражаемся за чемпионат, мы находимся на четвёртом и шестом местах. Будь мы первым и вторым, ситуация была бы другой», — приводит слова Хэмилтона The Race.
- 27 октября 2022
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
18:52
-
18:48
-
17:45
-
17:41
-
16:41
-
16:08
-
14:17
-
12:31
-
11:22
-
10:51
-
10:18
-
09:56
-
00:54
-
00:50
-
00:01
- 26 октября 2022
-
22:52
-
22:48
-
21:53
-
21:47
-
20:53
-
20:48
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
18:52
-
18:49
-
17:43
-
17:39
-
16:52
-
15:47
-
15:08
-
14:08