Стало известно, какую сумму принесёт «Хаасу» сделка с новым титульным спонсором
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Спонсорский контракт американской команды «Хаас» и компании MoneyGram оценивается в $ 20 млн в год, сообщает RacingNews365. По информации источника, соглашение рассчитано на три года. Ранее о таком же сроке контракта сообщали другие инсайдеры. Официально финансовые условия сделки не разглашаются.
Напомним, в дни проведения Гран-при США «Хаас» официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023.
В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.
Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.
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