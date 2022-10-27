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Стало известно, какую сумму принесёт «Хаасу» сделка с новым титульным спонсором

Стало известно, какую сумму принесёт «Хаасу» сделка с новым титульным спонсором
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Спонсорский контракт американской команды «Хаас» и компании MoneyGram оценивается в $ 20 млн в год, сообщает RacingNews365. По информации источника, соглашение рассчитано на три года. Ранее о таком же сроке контракта сообщали другие инсайдеры. Официально финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, в дни проведения Гран-при США «Хаас» официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023.

В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.

Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.

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