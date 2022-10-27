В «Мерседесе» настроены побороться за второе место в Кубке конструкторов с «Феррари»

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз рассказал о целях команды на оставшиеся три Гран-при сезона-2022.



«Наша цель предельно ясна. Мы здесь ради борьбы с «Феррари» в Кубке конструкторов за второе место. И для этого нам нужно отыграть за оставшиеся три гонки более 50 очков. Но мы постараемся сделать всё возможное. Конечно, в итоге нам совершенно не хочется заканчивать сезон ни на втором, ни на третьем месте. Но если мы закончим третьими, то вместо упущенного второго места получим утешительный приз — дополнительное число часов для работы в аэродинамической трубе», — приводит слова Ваулза GPBlog.



За три этапа до конца сезона-2022 «Мерседес» уступает «Феррари» 54 очка. Напомним, «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов на Гран-при США.