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Брэд Питт извинился перед Мартином Брандлом

Брэд Питт извинился перед Мартином Брандлом
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне телеведущий Мартин Брандл сообщил, что голливудский актёр Брэд Питт извинился перед ним за случившееся на стартовой решётке Гран-при США.

«Брэд Питт написал мне сообщение, объяснив, что случилось на стартовой решётке в Остине. Не нужно было извиняться, хотя и мило с его стороны. Никто не обязан разговаривать со мной в прямом эфире, но я стараюсь сделать 10–12 минут спортивной программы безо всякого сценария, так что я был обязан хотя бы спросить», — написал Мартин Брандл в своих социальных сетях.

Напомним, Питт был гостем на Гран-при США. На «Трассу Америк» он приехал вместе с коллегами по кинобизнесу, чтобы договориться о съёмках фильма о гонках. На стартовой решётке Брандл попытался взять интервью у Питта, однако актёр отмахнулся от репортёра.

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