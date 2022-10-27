«Ред Булл» проведёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента

Команда Формулы-1 «Ред Булл» в пятницу, 28 октября, проведёт пресс-конференцию, посвящённую нарушению финансового регламента австрийским коллективом, сообщает RACER. По данным инсайдеров, пресс-конференция состоится в 19:30 мск.



Ожидается, что на этой пресс-конференции будут обсуждаться детали нарушения и наказание команды. Как сообщает источник, перед пресс-конференцией ФИА объявит о наказании, которое понесёт австрийский коллектив.



Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) достигла договорённости с «Ред Булл» о штрафе за нарушение финансового регламента. Австрийский коллектив подписал соглашение о нарушениях, что означает, что коллектив примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.



Ранее сообщалось, что ожидалось, что официально об условиях штрафа будет объявлено в Остине в эти выходные. Однако теперь принято решение подождать несколько дней в связи со смертью владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица.



Также сообщалось, что «Ред Булл» была предложена сделка, согласно которой команда выплатит денежный штраф, а в сезоне-2023 время работы с аэротрубой будет сокращено на 25%. «Ред Булл» отклонил такое предложение, а руководитель команды Кристиан Хорнер заверил, что никакой секретной сделки с ФИА не будет.