Алонсо высказался о том, почему ФИА должна отменить его наказание на Гран-при США

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о протесте, из-за которого он лишился седьмой позиции на Гран-при США.



«В основном наш протест был подан, потому что наказание было выписано не вовремя. ФИА не показала мне чёрно-оранжевый флаг. Так что они считали, что машина является безопасной, чтобы продолжать гонку. Болид заехал в закрытый парк, прошёл все проверки, а после этого уже был подан протест.



Думаю, нет никакого сомнения, что решение было неверным, и если они признают это верным решением, то это создаст огромную проблему для будущего в Формуле-1. Думаю, процентов 70 машин будут вынуждены просто сходить из-за того, что на них будут аэродинамические элементы, не закреплённые должным образом.



И это откроет другие проблемы. Если вы опоздали с протестом на 20 минут и его приняли, то почему бы не опоздать на час, месяц или 10 лет? Когда становится слишком поздно?



Это важный день для всего нашего спорта. Меня не волнует седьмое место на финише, но я бы не хотел открывать этот ящик Пандоры», — приводит слова Алонсо RacingNews365.