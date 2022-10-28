В «Мерседесе» убрали спорный элемент с крыла, не соответствующего регламенту

Команда Формулы-1 «Мерседес» удалила спорный элемент с переднего крыла, признанного не соответствующим регламенту, сообщает The Race.



Напомним, на обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.



В итоге команда удалила дефлекторы, из-за которых крыло не подходило под действующий технический регламент, однако продолжит использовать именно эту модификацию крыла, однако уже без этих дефлекторов.



Ранее стало известно, что команда не собирается отказываться от использования этой версии крыла.

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