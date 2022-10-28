ФИА отклонила протест «Альпин» по штрафу Алонсо на Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила протест команды Формулы-1 «Альпин» на решение наказать испанского пилота их команды Фернандо Алонсо по итогам Гран-при США. Об этом сообщает журналист Крис Мидлэнд в «Твиттере».

При этом, в «Альпин» воспользовались правом повторно пересмотреть эту ситуацию в связи с новыми обстоятельствами.

При изучении регламента оказалось так, что у «Альпин» не было возможности подавать протест на пересмотр подобного решения судей. Это объясняется тем, что право на апелляцию подразумевает под собой иную трактовку. В свою очередь, «Альпин» уделяет внимание доказательству того, что «Хаас» имел право подать протест только в течение первых 30 минут, а ФИА считает, что у «Хаас» не было возможности уложиться в заданное время.

Напомним, команда «Альпин» подавала протест на решение выписать штраф пилоту гоночного коллектива Фернандо Алонсо. Ранее об этой мере просила команда «Хаас», в которой выразили недоумение решением судей не показывать чёрно-оранжевые флаги мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и Алонсо. По этой причине после выписанного штрафа Фернандо по итогам Гран-при США опустится с 7-го места на 15-е. Гонщику был выписан 30-секундный штраф.