ФИА удовлетворила повторный протест «Альпин», Алонсо вернули 7-е место на Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) удовлетворила повторный протест команды Формулы-1 «Альпин» на штраф испанского гонщика Фернандо Алонсо по итогам Гран-при США, сообщает пресс-служба ФИА.



«Альпин» после отказа в первой подаче протеста воспользовалась правом на апелляцию на решение судей с учётом новых обстоятельств. В качестве новых обстоятельств французский коллектив апеллировал к тому, что «Хаас» на Гран-при США мог подать протест вовремя — американский коллектив после гонки в Остине не уложился в 30-минутное окно для подачи апелляции на результаты.



Изначально ФИА заявляла, что «Хаас» не мог подать протест в срок, однако представителям «Альпин» удалось доказать обратное на судейском заседании.



Таким образом, первоначальный протест «Хааса», поданный в воскресенье, 23 октября, после гонки Гран-при США, был отменён. В связи с этим протокол Гран-при США был повторно пересмотрен — Фернандо Алонсо была возвращена его седьмая позиция, которую он занял до штрафа.



Напомним, по итогам Гран-при США судьи оштрафовали Алонсо на 30 секунд за пилотирование небезопасной машины — после аварии с Лэнсом Строллом на болиде испанца оторвались крепления зеркала заднего вида, из-за чего оно болталось во время гонки, а в итоге и вовсе отлетело от машины. Несмотря на это, судьи не показали Алонсо чёрно-оранжевый флаг, после которого пилот обязан заехать в боксы и устранить неисправность. Это и вызвало недовольство «Хааса» и последующий протест.