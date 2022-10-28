Феттель будет выступать на Гран-при Мексики в шлеме, посвящённом Матешицу

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет выступать на Гран-при Мексики в шлеме, дизайн которого посвящён основателю «Ред Булл» Дитриху Матешицу. Напомним, бизнесмен ушёл из жизни 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

«Дитрих Матешиц был первопроходцем и легендой не только команды «Ред Булл», но и всего нашего спорта. В знак уважения и памяти Себастьян Феттель будет выступать на предстоящем Гран-при Мексики в шлеме с особенным дизайном. От всей нашей команды выражаем вам благодарность, Дитрих», — сообщается в пресс-службе команды.

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Матешиц был сильно вовлечён в спортивную индустрию. В автоспорте бизнесмен также владел трассой «Ред Булл Ринг» в Австрии, а с 2006 по 2011 год владел командой в американской серии NASCAR.

«Ред Булл» и «Альфа Таури» погоняли по мосту через Босфор.