Феттель будет выступать на Гран-при Мексики в шлеме, посвящённом Матешицу

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет выступать на Гран-при Мексики в шлеме, дизайн которого посвящён основателю «Ред Булл» Дитриху Матешицу. Напомним, бизнесмен ушёл из жизни 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
«Дитрих Матешиц был первопроходцем и легендой не только команды «Ред Булл», но и всего нашего спорта. В знак уважения и памяти Себастьян Феттель будет выступать на предстоящем Гран-при Мексики в шлеме с особенным дизайном. От всей нашей команды выражаем вам благодарность, Дитрих», — сообщается в пресс-службе команды.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Матешиц был сильно вовлечён в спортивную индустрию. В автоспорте бизнесмен также владел трассой «Ред Булл Ринг» в Австрии, а с 2006 по 2011 год владел командой в американской серии NASCAR.
«Ред Булл» и «Альфа Таури» погоняли по мосту через Босфор.
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