Президент ФИА взял под личный контроль ситуацию с наказанием Алонсо

Появились подробности касательно решения Международной автомобильной федерации (ФИА) удовлетворить повторный протест команды «Альпин» на штраф испанца Фернандо Алонсо. Напомним, на Гран-при США после запроса со стороны «Хааса» ему выписали 30-секундное наказание, из-за чего он опустился с седьмого на 15-е место. После удовлетворения апелляции «Альпин» Алонсо вернули изначальное седьмое место. Как следует из документа ФИА об отмене наказания, ситуацию под личный контроль взял президент организации Мохаммед бен Сулайем, который также инициировал проверку правил использования чёрно-оранжевого флага, чтобы исключить в дальнейшем подобные инциденты.



Отметим, что изначально Международная автомобильная федерация заявляла, что «Хаас» не мог подать протест в срок, однако представителям «Альпин» удалось доказать обратное на судейском заседании.

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