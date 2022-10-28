Льюис Хэмилтон высказался о планах в Формуле-1 после следующего сезона

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что не планирует завершать карьеру в автоспорте после 2023 года. Его нынешний контракт с «Мерседесом» истекает как раз в следующем сезоне.



«Как долго останусь в Формуле-1? Честно говоря, каких-то ограничений у меня нет. Я планирую заключить многолетний контракт со своей командой. Не знаю, что будет в ближайшие пять лет. Но вокруг происходит много замечательных вещей. К примеру, на этой неделе я запустил продюсерскую компанию. Однако я чувствую себя прекрасно и телом, и душой. Так что я хочу продолжать. Думаю, нам ещё многого нужно достичь вместе, поэтому я хочу остаться здесь подольше», — приводит слова Хэмилтона ESPN US.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: