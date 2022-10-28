Расселл признался, что хотел повлиять на стюардов, обвинив Сайнса в аварии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что сразу после столкновения с Карлосом Сайнсом на Гран-при США пытался повлиять на стюардов, обвинив в инциденте испанского гонщика. Расселл сказал тогда по радио, что Сайнс его «подрезал».

«Когда вы находитесь за рулём болида, вы хотите добиться наилучшего результата независимо от того, что сейчас происходит. Вы всегда будете пытаться защитить себя. Очевидно, мнение о каком-то инциденте может измениться, когда на него посмотришь со стороны. Но мои мысли об этом не поменялись.

Я изначально понимал, что виноват в той аварии с Карлосом, но во время гонки, пока ФИА не приняла решение, у меня не было в планах сказать по радио: «Простите, это была моя вина, дайте мне большой штраф». Таков менталитет гонщика. Как только они завершили расследование и выписали мне штраф, я сразу принёс извинения», — приводит слова Расселла Pitpass.

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