Льюис Хэмилтон раскрыл, что может повлиять на его решение завершить карьеру

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что на его решение покинуть автоспорт может повлиять уход из гонок Фернандо Алонсо. В настоящий момент Алонсо 41 год, Хэмилтону — 37 лет.



«Я действительно не знаю. Если Фернандо Алонсо уйдёт, возможно, мне придётся подумать об этом дважды, потому что тогда я буду самым возрастным гонщиком! А вообще, мне кажется, что разговоры о том, что я приближаюсь к концу своей карьеры, слишком затянулись. Уверен, что каждому из вас на вашей работе, вероятно, приходится анализировать, что будет дальше. Есть ли какое-то место, где бы вы хотели быть? Есть ли возможности для роста? Думаю, в моём случае всё примерно так же», — приводит слова Хэмилтона ESPN US.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: