Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер рассказал, когда «Хаас» определится с выбором второго пилота

Штайнер рассказал, когда «Хаас» определится с выбором второго пилота
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что американская команда установила последний срок по кандидатуре второго пилота к последнему этапу Формулы-1 сезона, Гран-при Абу-Даби. Летом этого года стало известно, что в следующем сезоне за «Хаас» будет выступать Кевин Магнуссен. Будущее Мика Шумахера в команде пока под вопросом.

«В Абу-Даби мы хотим знать, кто будет пилотировать нашу машину в следующем году», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Досрочную победу в чемпионате себе обеспечил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Титул он выиграл после победы на Гран-при Японии. Для Макса он стал вторым подряд.

Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:

Американцы топят Шумахера гонка за гонкой — и при этом требуют от него очков. Где логика? Американцы топят Шумахера гонка за гонкой — и при этом требуют от него очков. Где логика?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022