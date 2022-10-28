Штайнер рассказал, когда «Хаас» определится с выбором второго пилота
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что американская команда установила последний срок по кандидатуре второго пилота к последнему этапу Формулы-1 сезона, Гран-при Абу-Даби. Летом этого года стало известно, что в следующем сезоне за «Хаас» будет выступать Кевин Магнуссен. Будущее Мика Шумахера в команде пока под вопросом.
«В Абу-Даби мы хотим знать, кто будет пилотировать нашу машину в следующем году», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Досрочную победу в чемпионате себе обеспечил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Титул он выиграл после победы на Гран-при Японии. Для Макса он стал вторым подряд.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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