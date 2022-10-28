Алексей Попов высказался о решении ФИА по ситуации с Фернандо Алонсо

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) удовлетворить повторный протест команды «Альпин» на штраф испанца Фернандо Алонсо.

Отметим, изначально ФИА заявляла, что «Хаас» не мог подать протест в срок, однако представителям «Альпин» удалось доказать обратное на судейском заседании.

«Судьи почти до полуночи по мексиканскому времени обсуждали дело Алонсо и со второй попытки вернули ему седьмое место. Но вопрос с флагами и зеркалами так и остался открытым. Решение не об этом, а об опоздании «Хаас» с протестом. Смотрели даже толкование слова «невозможно» в оксфордском словаре. Надо было хоть от руки, но в течение получаса.

А «Хаас» — «да мы бы написали от руки, но нам в дирекции гонки сказали, что у нас есть час»… В общем, хорошо, что Алонсо простили, но общий ком судейских историй как-то в этом году опасно накапливается…» — написал Попов в своём телеграм-канале.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 США.