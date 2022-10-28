Пиастри отреагировал на просьбу Шварцмана подарить скидку на свою атрибутику

Будущий пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал подписчикам о возможности приобрести его фирменную атрибутику. Вскоре на пост отреагировал россиянин Роберт Шварцман.



«Будут какие-нибудь предложения по специальной цене для старого друга?» — спросил Шварцман.



«Твоя специальная цена — это полная цена», — ответил Пиастри, добавив два смайлика: в виде рукопожатия и смеющегося лица.



Напомним, не так давно Пиастри оказывался в центре громкого скандала. После того как в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в ФИА решили позволить Оскару выступать за «Макларен».

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