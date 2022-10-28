Расселл восторженно воспринял решение Хэмилтона продлить контракт с «Мерседесом»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал решение Льюиса Хэмилтона продлить сотрудничество с немецкой командой по окончании следующего сезона.
«Льюис доказал, что он не привык убирать ногу с педали газа. В последних нескольких гонках он выступает гораздо лучше, чем было до этого. Это довольно интересно и увлекательно быть его партнёром по команде, идти с ним нога в ногу и продолжать совместное путешествие.
Это правда похоже на путешествие, в котором мы вместе с остальными членами команды пытаемся вернуть «Мерседес» на победный путь. У нас действительно отличные и открытые отношения. Было бы здорово стать партнёрами по команде на долгие годы», — цитирует Расселла Autosport.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки.
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