Названо время, когда ФИА сделает релиз о наказании «Ред Булл» за нарушение лимита расходов

Итальянская редакция Motorsport поделилась инсайдом о точном времени выхода релиза Международной автомобильной федерации (ФИА) по наказанию команды Формулы-1 «Ред Булл». Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 австрийский гоночный коллектив допустил превышение потолка расходов. Вместе с ним правила нарушила и ещё одна команда — «Астон Мартин». Как информирует итальянский Motorsport, релиз будет выпущен 28 октября в 17:00 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» приняли решение подписать соглашение о нарушениях, что означает, что команды примут любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.

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