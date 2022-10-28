ФИА раскрыла ошибки «Ред Булл», приведшие к нарушению финансового регламента

ФИА опубликовала подробности нарушения финансового регламента командой «Ред Булл» на своём официальном сайте.
Австрийский коллектив изначально подал в Федерацию документы, согласно которым они уложились в бюджетный лимит с запасом в £ 3,743 млн. Однако после изучения документов ФИА определила, что «Ред Булл» неточно исключил или скорректировал расходы на общую сумму в £ 5,607 млн, что и привело к перерасходу бюджета в $ 2,2 млн или 1,6 процента от бюджетного лимита.
В частности, «Ред Булл», как и сообщалось ранее, неверно посчитал расходы на питание персонала и социальные гарантии сотрудников. Помимо этого ошибки в документации были обнаружены в области статей расходов, не касающихся Формулы-1 напрямую, премий сотрудников, трат на обучение персонала. Кроме того, неверно были указаны суммы, потраченные на силовые установки. В частности, часть расходов была дважды вынесена за пределы потолка бюджетов, будучи перенесённой на подразделение Red Bull Power Trains. Кроме того, недоработки в отчёте касались транспортных расходов и расходов на техническое обслуживание.
Напомним, ФИА оштрафовала австрийский коллектив на $ 7 млн и сократила возможное время в аэродинамической трубе на 10 процентов. Как победитель Кубка конструкторов, команда имела право на использование аэродинамической трубы в количестве 28 сессий в неделю, однако теперь это число будет сокращено до 25,2 сессий.
Для сравнения — обладатель второго места в Кубке конструкторов получит 30 сессий, а обладатель третьего места в Кубке конструкторов — 32 сессии.
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