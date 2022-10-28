«Астон Мартин» получил денежный штраф за нарушение финансового регламента

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» была оштрафована Международной автомобильной федерацией на $ 450 тыс. за процедурное нарушение финансового регламента, сообщает официальный сайт ФИА.



Как сообщает официальный пресс-релиз ФИА, «Астон Мартин» не превысил потолок расходов. Что касается процедурных нарушений, то команда, как и «Ред Булл», неверно предоставила некоторые отчёты по расходам. В частности, речь идёт о расходах на новую штаб-квартиру команды, неверное указание затрат по налоговому кредиту на НИОКР.



Кроме того, неверно были указаны расходы на новый симулятор, сборы за использование аэродинамической трубы, расходы на бонусы за подписание контрактов, траты на расходные компоненты болида,



Помимо этого, ошибки были допущены при расчёте стоимости услуг питания персонала, а также неверно была указана стоимость купленных командой столов и стульев.