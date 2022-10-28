Одной из причин штрафа «Астон Мартин» от ФИА стала неверно указанная стоимость стульев

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» неверно указала стоимость столов и стульев в отчёте по финансовым расходам за сезон-2021, что следует из официального релиза ФИА. Это стало одной из причин процедурных нарушений командой финансового регламента, за что коллектив был оштрафован Федерацией.



Напомним, ранее стало известно, что «Астон Мартин» был оштрафован Международной автомобильной федерацией на $ 450 тыс. за процедурное нарушение финансового регламента.



При этом «Астон Мартин» не превысил потолок расходов. Помимо неверного указания стоимости стульев, речь идёт о расходах на новую штаб-квартиру команды, неверное указание затрат по налоговому кредиту на НИОКР.



Кроме того, неверно были указаны расходы на новый симулятор, сборы за использование аэродинамической трубы, расходы на бонусы за подписание контрактов, траты на расходные компоненты болида,



Помимо этого, ошибки были допущены при расчёте стоимости услуг питания персонала.

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