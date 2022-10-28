Жена Экклстоуна опубликовала фото мужа с 2-летним сыном. Сегодня Берни исполнилось 92 года

Фабиане Флози, жена бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, опубликовала фотографию своего мужа, которому сегодня исполнилось 92 года, вместе с сыном Эйсом, которому в июле исполнилось два года.
Напомним, в июле 2020 года Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). 28 октября Берни Экклстоуну исполнилось 90 лет. У миллиардера три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, старшей, Деборе, — 65.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили календарь.
Ранее сообщалось, что Экклстоун предстанет перед судом в октябре 2023 года. 92-летнего бизнесмена подозревают в том, что он представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах и скрыл от налоговой порядка £ 400 млн, выведя средства на офшорные счета. На досудебных слушаниях он заявил о своей невиновности. Он заявил, что создавал лишь один траст в пользу своих дочерей и не является владельцем каких-либо других зарубежных счетов, которые были созданы, чтобы обойти налоговую систему Великобритании.
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